В Керчи чествовали учителей (ФОТО)

Сегодня во Дворце Детского и Юношеского творчества состоялось награждение педагогов Керчи и праздничный концерт ко Дню учителя.

Учителей поздравили руководители города, коллеги, родители и ученики.

Заслуженные учителя Керчи и ветераны педагогического труда были награждены почетными грамотами и благодарностями.

Праздничное мероприятие продолжило выступление творческих коллективов и учеников школ города.

Читайте: Керченский ОМОН отмечает профессиональный праздник (ФОТО)

Команда КерчьИНФО присоединяется к поздравлениям, и желает педагогам Керчи терпения и сил в их нелегком, но благородном труде.

В Керчи чествовали учителей

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.