В Керчи чествовали учителей (ФОТО)

Сегодня во Дворце Детского и Юношеского творчества состоялось награждение педагогов Керчи и праздничный концерт ко Дню учителя.
Учителей поздравили руководители города, коллеги, родители и ученики.
Заслуженные учителя Керчи и ветераны педагогического труда были награждены почетными грамотами и благодарностями.
Праздничное мероприятие продолжило выступление творческих коллективов и учеников школ города.
Читайте: Керченский ОМОН отмечает профессиональный праздник (ФОТО)
Команда КерчьИНФО присоединяется к поздравлениям, и желает педагогам Керчи терпения и сил в их нелегком, но благородном труде.
В Керчи чествовали учителей