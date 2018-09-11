В Керчи чуть не утонул пенсионер

За прошедшие сутки крымские спасатели помогли двум людям, которые из-за нарушения правил собственной безопасности оказались в безвыходной ситуации.

Вчера, 10 сентября, в 11:17 в службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Керчь в районе пляжа «Сморжевский» мужчина уплыл на расстояние 1, 5 км от берега и не может самостоятельно доплыть обратно. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Республике Крым.

К месту происшествия немедленно были направлены сотрудники специальных служб, результате оперативных действий которых был спасён мужчина 1958 года рождения, житель города Удомля Тверской области. В медицинской помощи он не нуждался.

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Еще одна спасательная операция была проведена в этот же день. В 14:45 в службу спасения поступило сообщение о том, что в ходе патрулирования акватории Черного моря в районе международного детского центра «Артек» был обнаружен мужчина.

Оказалось, что мужчина плавал на каяке, выбился из сил и подавал сигналы о помощи. В результате оперативных действий спасателей москвич 1964 года рождения был эвакуирован и доставлен к причалу посёлка Гурзуф. В медицинской помощи он также не нуждался.

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