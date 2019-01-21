В Керчи цирк оставил после себя разруху и грязь (ФОТО)

Совсем недавно в Керчь приезжал легендарный цирк имени Никулина. Он вызвал бурные эмоции у керчан и собрал массу положительных отзывов.

Кроме того, недавно состоялось торжественное открытие Комсомольского парка, в котором и стоял купол цирка Никулина. Эту часть парка в скором времени ждет реконструкция, но люди там гуляют уже сейчас.

Постоянная читательница КерчьИНФО прислала журналистам фото, подтверждающие написанное ранее. Цирк уже несколько дней как уехал, а на месте его расположения сейчас находится море грязи. И виноваты в этом вовсе не москвичи.

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«Цирк съехал, а разруха и грязь после него остались. Люди пройти к остановке не могут. Много деревьев поваленных. Общая картина как в фильме ужасов», — рассказывает керчанка.

В Керчи цирк оставил после себя разруху и грязь