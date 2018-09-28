В Керчи демонтировали единственный экстрим-парк (ВИДЕО)

Экстрим-парк в зоне отдыха «Черепашка» теперь непригоден для занятий спортом, поэтому его собираются демонтировать.

Первые обращения молодежи начались прошлым летом, когда спортивные элементы стали выходить из строя. Их пытались отремонтировать, однако снаряды вновь износились.

Ситуацию по восстановлению скейт-площадки под свой личный контроль взял депутат городского совета Керчи Дмитрий АНДРОПУЛО.

«Есть потенциальные строительные компании, которые занимаются детскими спортивными площадками. Им озвучивалась эта проблема, и они согласились нам помочь. Для начала мы сделаем рабочий эскизный проект, согласуя с нашими спортсменами что бы они хотели здесь видеть. И на начало 2019 года попытаемся сформировать это в бюджете города, чтобы в 2019 году получить хороший парк» — рассказал Дмитрий АНРОПУЛО журналистам КерчьИНФО.

Читайте: Появится ли в Керчи многоуровневая парковка?

Во время встречи депутата с инициативной группой стороны обсудили проблемы и методы их скорейшего разрешения. После демонтажа планируется создание эскизного проекта. Затем, согласно закону ФЗ № 44 будет проводиться открытый конкурс среди строительных компаний, претендующих на право реконструировать данный парк. На начало 2019 года планируется формирование бюджета для строительства.

По словам депутата, следующим летом эта территория снова должна полностью принадлежать поклонникам альтернативных видов спорта.

В Керчи демонтируют экстрим-парк

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.