В Керчи демонтируют билборды

Во вторник, 2 октября, по улице Еременко производили демонтаж билбордов.

Об этом редакции КерчьИНФО сообщили постоянные читатели.

Демонтаж билбордов вызвал противоречивые мнения у горожан. Одни радовались тому, что грязные рекламные щиты наконец исчезнут с улиц города. У других исчезновение билбордов вызывало недоумение.

Так, один из владельцев билбордов, искренне удивился факту демонтажа рекламных щитов, заявив, что никакой информации по этому поводу не имеет.

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Журналисты КерчьИНФО обратились с вопросом по поводу сноса билбордов в городскую администрацию. Там отказались комментировать ситуацию, заявив, что демонтаж производится на официальном основании, и по распоряжению главы администрации.

Редакцией КерчьИНФО направлен официальный запрос в адрес городской администрации с целью разъяснить ситуацию.

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