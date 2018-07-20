В Керчи долгожданные дождливые деньки

Ура! Дождались! Второй день Керчь поливает дождиком.

Кажется, что совсем недавно керчане ждали, когда же наступит жаркое лето и закончатся дожди. Оглянуться не успели, как половина жаркого сезона позади, а жара заставила нас скучать по дождю.

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Вот уже второй день керченские улицы освежает дождь. Наконец-то свежий воздух и приятная прохлада. Можно отключать кондиционеры и вентиляторы, открывать окна и наслаждаться.

В вашем районе уже был дождь или только собирается? Делитесь фотографиями.

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