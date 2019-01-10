В Керчи дороги чистили ночью

Сейчас убирают снег и чистят ливневки.
Техника на керченских дорогах работала всю ночь. К 8 часам утра на многих улицах растаял снег. Там где подсыпки еще не было есть проблемные участки. Плюсовая температура тоже помогла коммунальщикам, которые также вели работу с поваленными деревьями.
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Сейчас ведется работа по ливневой канализации — чистят и подготавливают к большому потоку воды, так как помимо снега вечером в Керчи ожидается дождь.
Очищаются от тающего снега пешеходные переходы, делают подходы к остановкам.
Работа ведется и в керченских дворах. Сегодня местные жители рассказали КерчьИНФО, что в Аршинцево чистят тротуарные дорожки.
Очистка керченских дорог спецтехникой