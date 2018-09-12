В Керчи два парня украли огнетушитель из автобуса. ВИДЕО

В Керчи, двое молодых людей украли огнетушитель из в НефАЗа. Об этом сообщает «КерчьГорТранс», руководство которого просит узнать, и помочь разыскать воров.

Злоумышленники попали в объектив камеры видеонаблюдения. Как видно на записи, парни отцепили от крепления огнетушитель и вынесли его на остановке.

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Администрация МУП МОГОК РК «КерчьГорТранс» приглашает участников данного инцидента, для «полюбовного» урегулирования, на предприятие по адресу Шоссе Героев Сталинграда 21, (троллейбусный парк) на 4 этаж, в трёхдневный срок. В противном случае будем вынуждены обратиться в правоохранительные органы. Также будем благодарны и за информацию, предоставленную об участниках данного хищения.

В Керчи украли огнетушитель из автобуса.Видео

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