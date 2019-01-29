В Керчи фейерверк попал в жилой дом

В ночь с 27 на 28 января по улице 1-й Пятилетки керчане запускали фейерверки. В результате опасного развлечения пиротехническое изделие застряло в пенопласте, которым обшили стену квартиры снаружи.

В пресс-службе МЧС России по Республике Крым подтвердили данную информацию.

Спасатели немедленно выехали на место происшествия и достали задымившийся фейерверк. К счастью возгорания не произошло. Эвакуированных и пострадавших не было.

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Уважаемые керчане, соблюдайте правила безопасности при использовании пиротехнических изделий!