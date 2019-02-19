В Керчи формируются списки на отлов бездомных животных

Проблема безнадзорных животных постоянно звучит в обращениях керчан. Об этом сообщает глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в социальной сети «Facebook».

В этом году на стерилизацию безнадзорных животных в бюджете города заложено 2 300 000 рублей. Впервые помимо собак стерилизовать будут еще и кошек, также учтены эвтаназия агрессивных животных и подбор павших особей.

Во время стерилизации и передержки на каждого животного составляется паспорт с описанием, фотофиксацией и номером чипа. В этом году для более точного контроля обязательной является видеофиксация отлова и выпуска уже стерилизованных и привитых особей в прежнюю среду их обитания. Конкурс на определение подрядной организации будет объявлен в конце февраля.

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«Отмечу, что поголовное уничтожение бродячих животных не рассматривается. Стерилизация позволяет прекратить размножение. Таким образом, в основу положен метод состаривания стаи. Это цивилизованное решение всеобщей проблемы», — сказал БОРОЗДИН.

Списки на отлов животных формируются, в том числе, по обращениям граждан.