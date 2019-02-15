В Керчи «горел» древнейший Храм

Спасатели провели учения в Храме Иоанна Предтечи.

Огнеборцы 3 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы (г. Керчь) провели пожарно-тактические занятия по ликвидации условного пожара в здании Храма. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«По легенде учений около 14 часов в результате неосторожного обращения с огнем в помещении алтаря Храма на первом этаже возник пожар, огонь по горючим материалам распространялся на всю площадь помещения, создалась угроза распространения огня на смежные помещения. Кроме того, по всей площади Храма распространилось сильное задымление».

Читайте: За сутки в Крыму произошло семь пожаров: есть пострадавший

Основная задача тренировки – повышение профессионального мастерства личного состава подразделений Керченского пожарно-спасательного отряда в организации и проведении работ по спасению людей, тушению пожаров, отработка взаимодействия с персоналом храма, а также обеспечение пожарной безопасности объектов культового значения с массовым пребыванием людей.

«Подобные мероприятия позволяют повысить уровень знаний и навыков в области пожарной безопасности сотрудников объектов с массовым пребыванием людей. В рамках данной работы алгоритм взаимодействия специалистов МЧС России и персонала учреждения доводится до автоматизма, что напрямую влияет на конечный результат при ликвидации реального ЧП», — отметил начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Еремеев.

Условный пожар в древнем храме в Керчи