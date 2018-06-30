В Керчи готовятся к запуску новых лифтов

В Керчи завершаются работы по замене 21 лифта в многоэтажных домах по Вокзальному шоссе, Ульяновых, Олега Кошевого, Кавказской, Генерала Петрова и Юннатов. Об этом сообщает Керчь ТВ.

На данный момент ведется работа по вводу новых лифтов в эксплуатацию.

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«Подрядчик отчитался, что по лифтам выполнены основные работы. Часть исполнительной документации они уже передали», — рассказывает замглавы администрации Керчи Евгений АДАМЕНКО.

В настоящее время проходит приемка лифтов. Представители управляющих компаний контролируют работу.

Так, когда все необходимые документы будут переданы в управляющие компании, будут поданы заявки в Ростехнадзор, и (при отсутствии замечаний) лифты будут введены в эксплуатацию.

Работы выполняются в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда.

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