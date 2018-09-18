В Керчи гриппом и ОРВИ заболело почти 14 тысяч человек

За 8 месяцев 2018 г в Керчи зарегистрировано 13 522 случая ОРВИ, на 100 тыс. населения – 9 040,8. В сравнении с аналогичным периодом 2017г отмечается незначительное снижение уровня заболеваемости на 0,9% (12 899 случаев, на 100 тыс. Об этом сообщает «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г. Керчи.
Рост заболеваемости ОРВИ в осенний сезон 2018 г. начался с 37 недели наблюдения (10 по 16 сентября 2018 г.). В лечебные учреждения Керчи за этот период времени обратилось 444 заболевших ОРВИ. В течении летнего периода в Керчи еженедельно регистрировалось от 200 до 300 случаев ОРВИ. Тяжелых случаев, с летальным исходом не зарегистрировано.
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В целях подготовки к эпидемическому сезону 2018г.по гриппу и ОРВИ в г. Керчи планируется охватить прививками против гриппа 45% населения — 47156 человек, в том числе детей до 17 лет- 10555 Средства на приобретение вакцины выделяются МЗ Республики Крым.
Как предотвратить грипп
Учитывая неблагоприятный прогноз по заболеваемости ОРВИ и гриппом в2018г., рекомендуем вам позаботиться о своем здоровье:
— старайтесь вести здоровый образ жизни. Как следует высыпайтесь! Не засиживайтесь
допоздна за компьютером или перед телевизором!
— ешьте больше кисломолочных продуктов, которые содержат пробиотики – это живые
полезные бактерии;>
— пища на вашем столе должна быть разнообразной, богатой витаминами, особенно
антиоксидантами – витаминами А.С.Е.- черная смородина, лимоны;
— в зимнее время по рекомендации врача принимайте витаминные препараты, особенно
витамин С (аскорбиновая кислота);
— соблюдайте санитарную гигиену жилища, рабочего места! Проветривайте помещения не
реже 2-х раз в день, регулярно проводите влажную уборку – эти простые меры позволять
значительно снизить уровень микробной обсемененности помещений;
— откажитесь от посещения мест массового скопления людей – рынков, кинотеатров,
особенно с детьми;
— не забывайте, что мы живем на берегу двух морей, поэтому чаще гуляйте на свежем
воздухе!
— не забудьте сделать прививку против гриппа! Обращайтесь в любое лечебное
учреждение Керчи по месту жительства и прививайтесь бесплатно!
При появлении первых признаков заболевания – обращайтесь за медицинской
помощью!
Берегите себя и своих близких!