В Керчи грузовик столкнулся с иномаркой

На эстакаде по Шоссе Героев Сталинграда снова произошла авария. Об этом сообщается в одном из автомобильных сообществ Керчи.

Не прошло и недели после серьезной аварии с участием двух легковых автомобилей, как на эстакаде снова случилось ДТП. На этот раз столкнулись грузовик и иномарка. Легковушка получила значительные повреждения.

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Подробности аварии неизвестны. Официальной информации о ДТП нет.

Фото: Подслушано | Авто | Керчь