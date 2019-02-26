В Керчи грузовик врезался в легковушку

В микрорайоне Марат произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Сегодня во второй половине дня на перекрестке улиц Блюхера и Будённого столкнулись грузовик и легковой автомобиль. По предположениям очевидцев, столкновение произошло из-за того, что водитель легкового автомобиля не пропустил грузовик, тем самым нарушив правила дорожного движения.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

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Подробности аварии неизвестны. Официальной информации нет.