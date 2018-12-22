В Керчи и Ленинском районе определили 8 площадок для запуска фейерверков

Крымские спасатели определили места для запуска фейерверков в период проведения новогодних праздников на территории полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Республике Крым.

Всего на территории Крыма подготовлено 75 площадок для запуска фейерверков в период проведения новогодних праздников. Такими местами стали городские площади и парки в городах и районах Крыма, где есть достаточно открытого пространства вдали от зданий и деревьев, чтобы запуск пиротехнических изделий был безопасным. Нарушения требований безопасности при запуске фейерверков и петард могут стать причиной пожара или несчастного случая.

«На площадках, определенных сотрудниками МЧС, запуск пиротехники будет гарантировано безопасным. И в случае неудачного использования снаряда граждане смогут избежать материального ущерба и не допустят риска возникновения происшествий», — рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Сергей ШАХОВ.

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Он также отметил, что в период новогодних праздников крымские спасатели будут работать в усиленном режиме, обеспечивая защиту населения и территорий Республики.

В Керчи и Ленинском районе определили 8 площадок для запуска фейерверков в период проведения новогодних праздничных мероприятий:

г. Керчь, площадь Ленина; вместимость площадки — 5 000 человек;

Ленинский район, с. Виноградное, ул. Мичурина, 42; вместимость площадки — 50 человек;

Ленинский район, с. Луговое, пр. Фрунзе,1; вместимость площадки — 100 человек;

Ленинский район, с. Челядиново, ул. Южная, 1; вместимость площадки — 200 человек;

Ленинский район, г. Щелкино, между ДК «Арабат» и кафе «Молодежное»; вместимость площадки — 800 человек;

Ленинский район, пгт. Ленино, пр. Ленина; вместимость площадки — 2 000 человек;

Ленинский район, с. Новониколаевка; вместимость площадки — 200 человек.