В Керчи и вдоль трассы «Таврида» зафиксировано распространение карантинной амброзии

Распространение карантинного сорняка, многолистной амброзии, зафиксировано в Керчи и вдоль трассы «Таврида».

Об этом сообщил Заведующий отделом Ленинского межрайонного отдела Службы по земельному и фитосанитарному надзору Андрей ЯЩИШИН.

«Информируем жителей Керчи о распространении на территории города и его окрестностях, в том числе вдоль трассы «Таврида», опасных карантинных сорняков – амброзии полыннолистной и амброзии многолистной. На зараженной территории введен карантинный режим. На сегодняшний день проблема с произрастанием амброзии является бедствием не только Керчи, но и всей Республики Крым в целом», — рассказал Андрей ЯЩИШИН.

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Данный вид сорняка является чрезвычайно опасным. Засоряет все полевые культуры, овощные, плодовые, пастбища и вызывает аллергические реакции у людей. Она обильно произрастает на обочинах дорог, откосах оросительных каналов, на пустырях и необрабатываемых землях.

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