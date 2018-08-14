В Керчи ищут родственников погибшего мужчины

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Керчи просят жителей города помочь в опознании тела.

Приметы: на вид 45-55 лет, худощавого телосложения, волосы темные средней длины.

Особые приметы: усы.

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Был одет: джинсы синего цвета, рубашка синего цвета с узорами, летние сандалии.

Просьба ко всем, кому что-либо известно о личности мужчины сообщить в отдел уголовного розыска управления МВД России по г. Керчи по адресу: г. Керчь, ул. Ленина 8, кабинет № 42 или позвонить по телефонам: +79788258013 или 102.

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