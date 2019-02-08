В Керчи из модельной школы украли телефон

Керченскими оперативниками установлена личность подозреваемого в краже телефона.

Полицейские Керчи предъявили обвинение ранее судимому 47-летнему местному жителю в совершении кражи. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Керчи.

Стражи порядка установили, что злоумышленник, пришел в один из торговых центров города с целью купить товары для рыбалки. Не найдя подходящих товаров, подозреваемый начал ходить по этажам торгового центра. На четвертом этаже, решив заглянуть в модельную школу, он увидел на столе мобильный телефон. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, присвоил оставленное средство связи, после чего покинул помещение.

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Подозреваемый в совершении преступления сознался, написал явку с повинной. Похищенный телефон изъят и возвращен владелице. В отношении керчанина избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

За кражу злоумышленнику грозит наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.