В Керчи из-за аварии сгорел автомобиль

Сегодня во второй половине дня по дороге в Героевку водитель автомобиля марки «Фольцваген» не справился с управлением и врезался в дерево после чего иномарка загорелась. Об этом журналистам сайта КерчьИНФО сообщили в пресс-службе УМВД по городу Керчи.

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В ведомстве сообщили, что в аварии пострадало три человека. На данный момент их уже доставили в больницу для оказания помощи.

Причины произошедшего ДТП на данный момент не известны. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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