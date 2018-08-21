В Керчи избили двух женщин: очевидцы не смогли дозвониться в полицию (ВИДЕО)

Мужчина избивал девушку и ее мать. Очевидцы происшествия не смогли дозвониться правоохранителям.

В редакцию КерчьИНФО пришло шокирующее письмо от керчанки:

«Сегодня утром я проснулась от жуткого крика за окном. Женский голос пронзил насквозь мой разум и мои уши. Голос неумолимо просил о помощи: «Люди помогите! Спаситеееее! Кто нибудь вызовите полицию!» Я вскочила с кровати, глянула на телефон. Цифры часов сообщили мне 7:21…».

Все это происходило во дворе домов 26 по улице Генерала Петрова и 25 по улице Славы.

Читайте: Приезжие устроили поножовщину в Героевке: двое керчан в тяжелом состоянии

Женщина выглянула в окно. Она увидела, что парень лет 25 бежал за молодой девушкой и ее мамой (это было понятно из громкого разговора потерпевших). Молодой человек догнал женщину и начал ее избивать.

«Никого рядом не было. Утро. Улица пуста. Я хотела понять, что происходит. Парень начал бить женщину. Я кинулась к телефону и быстро набрала 102. Пошли длинные гудки, но никто не ответил».

Супруг керчанки тоже уже не спал и они вместе звонили по номеру 102. Однако ответа так и не было.

«Меня всю начало трусить от страха и злости.Злости на этого мерзкого подонка, который трогает женщин, злости на наши правоохранительные органы и злости на саму себя, что не в силах помочь, так как в комнате спят маленькие дети».

Тем временем на улице продолжали раздаваться крики о помощи. Мимо проходил молодой парень и решил заступиться за женщин. Но ему лихо досталось по лицу, он упал, решил больше не связываться с дебоширом и ушел.

Читайте: Задержан злоумышленник, устроивший поножовщину в Героевке

«И снова раздался крик: «Не трогай. Мама! Убери руки! Отпусти мамуууу! Я прошу тебя отстань от нас! Люди!»

Керчанка снова набирает номер 102, но безуспешно.

«Я стала снимать на камеру происшествие. Но вся сцена оказалась в недоступности для моего обозрения. Они были за деревьями».

На улицу вышли соседские мужчины, они смотрели на происшествие со стороны, при этом дебошир пытался свидетелям рассказать причину своего поступка. Потом он бросился и на соседей. Это позволило девушке с мамой сбежать.

«Парня угомонили. Дедушка лет 75 взял его за руку и отвел к тому месту от куда все началось. Он долго ему что-то толковал. Парень успокоился, нервно курил и пытался оправдываться. А я продолжала звонить в полицию. Но так никто трубку и не взял! Все разошлись. Действие окончено. А от полиции ответа я так и не услышала».

Также керчанка сообщила, что звонила и на другие номера экстренных служб и тоже безуспешно.

Никто не знает, что дальше было с девушкой и ее мамой, никто не знает причину страшной потасовки, никто не знает почему не смогли дозвониться до полиции. Вывод керчанка сделала сама:

«Внутри дрожь. Испуг. Страх за свою и чужую жизнь. Убьют – никто не поможет»

Мужчина избивает девушку и ее мать

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.