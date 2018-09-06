В Керчи «кипит» работа по благоустройству Комсомольского парка (ФОТО)

Администрация города вместе с керчанами следит за выполнением работ по благоустройству в Комсомольском парке.
Как сообщает глава администрации города Керчь Сергей БОРОЗДИН на своей странице в «Facebook», подрядная организация уже приступила к укладке плитки на центральной аллее. Работа идет параллельно: часть рабочих укладывает новую плитку, другие же подготавливают к этому процессу следующие дорожки.
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После укладки плитки в парке будут установлены малые архитектурный формы, а также высажены цветы и зеленые насаждения. На территории парка, наконец, появится стационарный туалет и пункт охраны.
«В Комсомольском парке буквально кипит работа. Аллея за аллеей обретают новый вид благодаря красивому плиточному мощению. Аллеи будут обустроены освещением. Вдоль клумб проведена система полива. Продолжаются работы и по обустройству парковки рядом с парковой зоны. Задумок много, они будут реализовываться поэтапно», — отметил Сергей БОРОЗДИН.