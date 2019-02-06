В Керчи ловят назойливых попрошаек

Полицейские будут доставлять попрошаек в дежурную часть для установления личности, выяснения повода для собирания денег, и проверки достоверности указанных сведений.

С 4 по 15 февраля организованы полицейские рейды по выявлению и пресечению фактов попрошайничества на улицах Керчи. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по г. Керчи.

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Задачами организованных рейдов будет предупреждение, пресечение и выявление правонарушений, выраженных в назойливом приставании к гражданам в целях достижения определенных выгод и навязывания разных услуг.

За назойливое приставание к гражданам в общественных местах правонарушители будут привлечены к административной ответственности.