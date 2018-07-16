В Керчи люди с особыми потребностями учились парусному спорту

В прошедшую субботу, 14 июля, в поселке Героевское для подопечных Керченского общества инвалидов состоялся мастер-класс по адаптивному парусному спорту. Об этом журналистам КерчьИНФО рассказала председатель общества Марина МАМУЛЬ.

Организаторами мастер-класса выступили Крымское отделение Всероссийского общества инвалидов во главе с Сергеем ПОДДУБНЫМ и Керченское общество инвалидов.

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Катамаран для мастер-класса был предоставлен Российским Спортивным Союзом Инвалидов, тренером по адаптивному парусному спорту выступил Дмитрий ЗОЛОТОВ.

«Подобный мастер-класс для нас проводился впервые. Перед выходом в море нам рассказали об устройстве катамарана, названия парусов и канатов. Мы учились управлять плавсредством. Тренировались по два человека. Правда из-за сильного ветра и волн не удалось покататься вдоволь. Следующая встреча состоится в августе. Сотрудничество мы продолжим и в следующем году, нам за это время нужно будет найти подходящее место для стоянки катамарана, а именно — удобный спуск к воде для инвалидов, охрана, размещение тренеров и т.д. Сейчас в Керчи этот вид спорта опробовали представители всех нозологий, планируем сделать доступным парусный спорт и для инвалидов-колясочников», — рассказала Марина МАМУЛЬ.

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