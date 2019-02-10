В Керчи маршрутка врезалась в остановку

Сегодня на улице Орджоникидзе в районе остановки «Школьная» произошло ДТП с участием маршрутки.

По словам очевидцев, маршрутка двигалась из центра города. «ГАЗель», чтобы пропустить человека, переходящего дорогу в не оборудованном для этого месте, выехала за пределы проезжей части и врезалась в остановочный павильон, нанеся ему незначительные повреждения. Остановило движение автомобиля дерево, стоящее рядом. Маршрутка въехала в него, повредив капот и всю переднюю часть.

Пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

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Подробности аварии неизвестны.