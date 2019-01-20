В Керчи могут восстановить заброшенный детский сад на Семи Ветрах

Керчане неоднократно задавались вопросом что же происходит с заброшенным детским садом на Семи Ветрах.

Некогда в детский сад №50 ходило множество маленьких керчан, однако его закрыли. Местные жители не один раз жаловались, что сейчас его территория — это просто жуткое заброшенное место, в котором практически каждый день собираются распивающие спиртные напитки компании.

В рамках проекта «Виртуальная приёмная» к главе администрации Керчи Сергею БОРОЗДИНУ на его личной странице в социальной сети «Facebook» обратилась керчанка, которую волнует данный вопрос:

«Неужели нельзя эту территорию использовать с пользой? Что-то построить? Аптеку, например».

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БОРОЗДИН не оставил без внимания обращение керчанки и сообщил, что на данный момент рассматривается вопрос о принадлежности этого здания. Бывший детский сад на Семи Ветрах либо останется муниципальным, либо перейдет в собственность завода «Залив».

В любом случае будет поставлен вопрос о его восстановлении как дошкольного учреждения.