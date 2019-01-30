В Керчи молодой человек ограбил дом

В полицию города Керчи обратился 56-летний местный житель с просьбой разыскать неизвестного мужчину, который ограбил его дом.

Керчанин рассказал полицейским, что утром рано в жилище семьи забежал молодой человек и похитил оставленный в коридоре рюкзак с вещами, после чего с места преступления скрылся. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Керчи.

Полицейские незамедлительно отреагировали на сообщение. В течение нескольких часов подозреваемый в совершении грабежа был задержан. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 25-летний местный житель.

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«Мужчина в содеянном раскаялся и признался, что под воздействием алкоголя решил совершить кражу. Забежав в первый попавшийся частный дом, он неожиданно в прихожей «столкнулся» с хозяйкой жилища. Грабитель не растерялся и схватил оставленный в коридоре рюкзак, после чего скрылся с места преступления. Найденные в рюкзаке два фонарика и разбитый телефон подозреваемый выкинул по дороге, поскольку эти вещи не представляли для него ценности. Рюкзак похититель оставил у себя дома», — рассказали в пресс-службе..

В настоящее время похищенное по месту жительства подозреваемого найдено и изъято. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. За грабёж подозреваемому может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.