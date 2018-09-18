В Керчи мошенницы собирают помощь Донбассу

В Керчи две женщины ходят по магазинам и просят помощи жителям Донбасса.

В редакцию КерчьИНФО обратилась начальник штаба гуманитарной помощи Донбассу Любовь ВЛАСЕНКО:

«Мы хотим предупредить всех предпринимателей, владельцев предприятий и горожан. Две женщины хотят по Керчи и представляются беженцами из Горловки и Марьевки. Они якобы собирают гуманитарную помощь. Однако, на вопрос о ситуации сегодня на Донбассе они отвечают размыто и явно не владеют никакой информацией. Документы они тоже нигде не предъявляли. Я заявляю, что эти женщины не имеют никакого отношения к беженцам и не являются представителями нашего штаба».

Любовь Семеновна просит всех, кто встретит этих женщин, попросить их предоставить документы.

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Если вы хотите помочь людям, которые оказались в зоне активных военных действий на Донбассе, лучше обратиться непосредственно к начальнику штаба по телефону 8 978 711 63 85.

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