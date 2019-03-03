В Керчи может появиться еще одна «зеленая зона»

Сквер по улице Юннатов может подать заявку на участие в ФЦП «Формирование комфортной городской среды» и претендовать на благоустройство. Об этом на своей странице в «FACEBOOK» написал глава муниципального образования Керчи Николай ГУСАКОВ.

Сегодня был проведен сход граждан с инициативной группой жителей улицы Юннатов с представителями Керченского городского совета.

Ранее, на выездном совещании Совета министров РК были подняты вопросы организации и благоустройства зеленой зоны у береговой линии в этом районе и законности ограждения земельного участка. В итоге была создана рабочая группа, состоящая из представителей депутатского корпуса, кадастровой службы, муниципального контроля, управлений архитектуры и имущественных и земельных отношений.

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«Недавно проводил в этом районе встречу с привлечением сотрудников МУП «КП Аршинцево» по вопросу прочистки ливневой канализации и восстановлению пешеходной дорожки. Обговорил вопрос с коммунальщиками по поводу формирования в этом месте зеленой зоны», — пишет Николай ГУСАКОВ.

В скором времени по земельному участку у береговой линии будут проведены кадастровые работы по запросу депутата Евгения ЧЕПУРНОГО. После это сквер сможет принять участие в ФЦП «Формирование комфортной городской среды» и подать заявку на благоустройство.