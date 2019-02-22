В Керчи может появиться «живая» надпись «Город-герой Керчь»

На озеленение города из бюджета выделено более 6 000 000 рублей – в этом направлении запланирован большой объем работ. Об этом сообщает на своей странице в «FACEBOOK» Сергей БОРОЗДИН.

«Планируется большой объем работ по посадке деревьев, однолетних и многолетних цветов, прополке цветников, покосу и поливу газонов, санитарной формовке крон деревьев. Всё это должно быть осуществлено в течение года», — пишет глава администрации Керчи.

Управление ЖКХ уже произвело закупку необходимых материалов на выполнение работ по содержанию и уходу за зелеными насаждениями. Особое внимание в этом направлении будет уделено паркам, скверам и дорожным кольцам.

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Кроме того, в планах озеленения города – высадка живой изгороди в виде фразы «Город-герой Керчь». Планируется, что композиция будет размещаться либо в центре, либо во въезде в город.

«На данный момент выполнена посадка декоративных тополей на улицах Пирогова, Кирова, Свердлова, Еременко. А в Комсомольском парке высажено 70 саженцев кленов. Всего планируется высадка 250 деревьев. Сейчас приступили к работам по подвязке и кронированию кипарисов на улицах Кирова, Советской, Свердлова и Циолковского», — сообщает Сергей БОРОЗДИН.

Глава администрации подчеркнул, что планирует максимально активизировать работу в части озеленения и ухода за зелеными насаждениями.