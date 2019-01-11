В Керчи мужчина ограбил собутыльницу

В полицию города Керчи от местной жительницы поступило сообщение об ограблении знакомым, находившимся при этом у нее в гостях. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Керчи.

Стражами порядка незамедлительно был составлен фоторобот подозреваемого, ориентированы все наряды полиции на установление местонахождения злоумышленника.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в течение нескольких часов был задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 27-летний местный житель», — рассказывают в пресс-службе.

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По имеющимся данным, он распивал спиртные напитки со своей знакомой у нее дома. Спустя некоторое время между мужчиной и женщиной произошел словесный конфликт, после чего злоумышленник схватил со стола телефон и скрылся с места преступления. Похищенное средство связи мужчина продал на рынке, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Полицейскими в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.