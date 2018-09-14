В Керчи мужчина украл у своей подруги ноутбук, телефон и деньги

Керченскими полицейскими установлен подозреваемый в хищении имущества и крупной денежной суммы у своей знакомой.

В Керчи сотрудниками полиции установлена причастность 40-летнего местного жителя к хищению ноутбука, мобильного телефона и крупной денежной суммы у своей знакомой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что мужчина, находясь в гостях у своей знакомой, тайком похитил ее технику и деньги.

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Денежные средства злоумышленник потратил на собственные нужды, а ноутбук и телефон продал. Общая сумма похищенного составила более 100 тысяч рублей.

Обвиняемый в совершении преступления сознался и написал явку с повинной.

Следственным отделом отдела полиции № 3 УМВД России по г. Керчи мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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