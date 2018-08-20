В Керчи мужчина упал с крыши пятиэтажки

С крыши пятиэтажного дома упал молодой мужчина. На месте работают медики и МЧС.

Сегодня около 22:00 керчане сообщили сайту КерчьИНФО о происшествии. С крыши пятиэтажного дома по улице Горбульского упал молодой мужчина.

Очевидцы говорят, что парень выпивал с друзьями. Как он оказался на крыше многоэтажки пока неизвестно. Этого не смог объяснить и пострадавший — он упал на так называемый козырек перед подъездом.

По предварительному заключению медиков у пострадавшего сломаны пятки и ребра. Парень в сознании.

Читайте: В Севастополе упал с обрыва автомобиль, есть жертвы

Сотрудники МЧС транспортировали пострадавшего к медикам. Мужчина отрицает попытку суицида. Подробности выясняются.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.