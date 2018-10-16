В Керчи на эстакаде перекрыта полоса движения: пробок нет

Хорошая новость с утра — на Шоссе Героев Сталинграда перекрыта дорога, а пробок нет.

Компания АО «ВАД» ведет работы по подготовке объекта к сдаче. Новый путепровод по ШГС будет передан муниципалитету.

В рамках необходимых мероприятий, пришлось ограничить движение по эстакаде. Сейчас автомобили едут по двум полосам встречного движения. Пока заторов на дороге не наблюдается.

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На подходах к эстакаде размещены временные знаки, которые информируют о схеме движения и определяют скоростной режим.

Уважаемые водители, будьте внимательны и осторожны!

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