В Керчи на эстакаде столкнулись 5 машин

Авария произошла сегодня утром на Шоссе Героев Сталинграда.

Очевидцы сообщили журналистам КерчьИНФО и массовом ДТП на путепроводе по Шоссе Героев Сталинграда.

«Пять машин «слепились» на эстакаде. Повреждения не значительные».

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Не трудно догадаться, что причиной аварии стало несоблюдение дистанции. Любители испытать свой автомобиль на хорошем дорожном покрытии в любой момент могут оказаться в такой ситуации.

На месте ДТП уже работают сотрудники ГИБДД и аварийный комиссар.

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