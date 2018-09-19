В Керчи на эстакаде столкнулись 5 машин

Авария произошла сегодня утром на Шоссе Героев Сталинграда.
Очевидцы сообщили журналистам КерчьИНФО и массовом ДТП на путепроводе по Шоссе Героев Сталинграда.
«Пять машин «слепились» на эстакаде. Повреждения не значительные».
Читайте: Керченские байкеры почтили память погибших мотоциклистов
Не трудно догадаться, что причиной аварии стало несоблюдение дистанции. Любители испытать свой автомобиль на хорошем дорожном покрытии в любой момент могут оказаться в такой ситуации.
На месте ДТП уже работают сотрудники ГИБДД и аварийный комиссар.