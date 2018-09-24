Утечка газа в Аршинцево: повреждена труба

Сегодня в Керчи в районе Института многим жителям отключили газ.

Начальник Керченского управления по эксплуатации газового хозяйства государственного унитарного предприятия «Крымгазсети» Владислав ХРИСТОФОРОВ рассказал, что работники одной из частных компаний во время земельных работ по ремонту канализации порвали газопровод в районе улицы Новая.

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В результате неосторожности ремонтников, обесточены порядка 91 частного домовладения и порядка 5 многоквартирных домов.

В данный момент объявлена аварийная ситуация и бригада рабочих устраняет проблему.

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