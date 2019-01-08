В Керчи на мать с ребенком напала собака

В Керчи развелось немало бродячих животных. Бездомных собак начали стерилизовать, однако проблем от этого меньше не становится.

В воскресенье в районе Вокзального шоссе на мать с ребенком напал большой пёс. Об этом журналистам КерчьИНФО сообщает очевидец происшествия.

Возле Казенного сада обитает 5-6 бродячих собак. Они довольно добродушные, играют с местными детьми. Однако 6 января примерно в 15:00 в сторону улицы Заречной направлялась женщина с мальчиком, которому около 7 лет. На них начал лаять и скалиться большой пёс. Женщина заслонила собой малыша и попыталась уйти от животного, но собака не давала ей пройти дальше.

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В произошедшую ситуацию вмешалась девушка, проходящая мимо. Она подошла к собаке вплотную и, смотря ей в глаза, начала ругать.

К тому времени женщина с ребенком ушли. Пёс на девушку не напал.