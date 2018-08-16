В Керчи на общественном совете обсудят строительство путепровода над улицей Буденного

Сегодня в Керчи состоится общественный совет. Главный вопрос — строительство путепровода по Шоссе Героев Сталинграда над улицей Буденного.
В заседании примут участие общественники и депутаты, а также глава Администраии и его заместители.
Путепровод над улицей Буденного 32 года был в заброшенном состоянии. Много раз керчанам было обещано достроить эстакаду. Однако только сегодня мы видим первые шаги.
Читайте: В Керчи рассмотрели первый проект нового путепровода над улицей Буденного
Недостроенный путепровод будет демонтирован. Проект на новую развязку уже заказан.
Стоит отметить, что территория строительства сложная по геодезическим характеристикам — болото и даже грязевой вулкан.