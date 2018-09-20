В Керчи на одной улице сломались одновременно два троллейбуса (ФОТО)

В Керчи на перекрёстке улиц Мирошника и Маршала Ерёменко затруднено движение: сломались два троллейбуса.
Сегодня в Керчи на пересечении улиц Мирошника и Маршала Ерёменко затруднено движение.
Дело в том, что на перекрёстке возле стадиона имени 50-летия Октября у городского троллейбуса возникла техническая неисправность из-за которой он не смог продолжить движение. Пассажиров пришлось высадить.
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Водитель и кондуктор троллейбуса ждут сотрудников технической поддержки больше получаса.
На этом же участке дороги с противоположной стороны сломался ещё один троллейбус. Водитель и кондуктор, наконец, дождались техническую поддержку, и ждут результатов.