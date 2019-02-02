В Керчи на стерилизацию бездомных собак и кошек выделили более 2 000 000 рублей

В Керчи продолжают бороться с проблемой бродячих животных.

На сайте госзакупок в среду появилась информация о том, что на отлов и содержание безнадзорных животных выделили 2 292 465 рублей. Заказчиком закупки является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Керчи. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников назначена на 8 февраля, а дата проведения аукциона в электронной форме — 11 февраля.

На эти нужды городу выделяются субсидии из республиканского бюджета.

Информацию журналистам КерчьИНФО подтвердил начальник управления ЖКХ Вячеслав КАРПОВ:

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«Нам ежегодно выделяются деньги на стерилизацию бродячих животных. Работа по стерилизации бездомных собак длится на протяжении двух лет, закупку мы проводим уже третий год. По расчетам Республики такими темпами в течение пяти лет мы покончим с бродячими собаками и кошками. Хочу отметить, что сейчас осуществляется только стерилизация животных, умерщвление — нет».

По словам Вячеслава Олеговича, умертвляют животных только в отдельных случаях, когда они представляют опасность для населения.