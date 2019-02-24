В Керчи наблюдается рост подростковой преступности

За 2018 год на территории города 27 несовершеннолетних совершили 43 преступления. Это на 87% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Заместитель главы администрации Керчи Ренат ДЖАПАРОВ принял участие в расширенном заседании по профилактике подростковой преступности и суицидальных настроений в подростковой среде. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Статистика МВД гласит, что 63% от общего числа несовершеннолетних, совершивших преступления, составляют обучающиеся профессиональных образовательных учреждений, 18% — школьники, а 19% не учились и не работали на момент совершения преступления. Изучение возраста, в котором несовершеннолетние вступают на путь совершения преступлений и правонарушений показывает, что 75% — это подростки от 14 до 17 лет.

Читайте: В Керчи подростки грабили людей

Среди прочего подняли вопрос употребления спиртного школьниками. По мнению главного врача психиатрического диспансера Владимира МАРКОВА, необходимо проводить воспитательную работу среди детей таким образом, чтобы у них не возникало желания употреблять спиртное, наркотики и табак.

О своем опыте в профилактике суицидов среди учащихся рассказали педагоги-психологи школ №26 и №4.

«По статистике подростки решаются на самоубийство из-за безразличия родителей, друзей, учителей к их проблемам и протестуют, таким образом, против безразличия и жестокости взрослых. Если говорить о мотивах суицидальных действий у детей, то обычно, за каждым суицидальным действием стоит конфликт, чаще всего семейный и реже конфликты в школе», — рассказывают в пресс-службе.

Специалисты рекомендуют чаще разговаривать со своими детьми, интересоваться их жизнью и мониторить страницы в социальных сетях, ведь именно там проводят большую часть своего дня подростки.