В Керчи началась постановка на учет в детские сады

Оформить документы для постановки на учет в детские сады можно тремя способами.

Управление образования информирует граждан о том, что с 1 сентября 2018 года муниципальную услугу по приему заявлений и постановке на учет для дальнейшего зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования Вы можете получить в:

— Управлении образования Администрации города Керчи во вторник и четверг с 13.00 до 17.00;

— многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг по адресам: Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 5 (понедельник-пятница, с 08:00 до 17:00), Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 17 (понедельник-пятница, с 08:00 до 17:00);

— в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru) и/или государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Республики Крым» (www.gosuslugi82.ru) с последующим подтверждением заявления оригиналами документов в Управлении образования в течение установленного срока.

Читайте: В Керчи увеличат количество мест в детских садах

С 11 сентября 2018 года прием граждан специалистом Управления образования будет осуществляться по предварительной записи, которая будет производиться в понедельник, среду, пятницу лично в Управлении образования (ул.Кирова, 5, каб.466) или по телефону 2-03-60.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.