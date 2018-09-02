В Керчи начали обновлять пешеходные переходы

В Керчи дорожные службы начали обновлять пешеходные переходы. Об этом стало известно от администрации города Керчи.
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Теперь пешеходы и водители могут вздохнуть с облегчением – разметку в ночное время суток будет видно хорошо. Остается только надеяться, что эту пешеходный переход не сотрет оживленное движение автомобилей.
Все работы проводились в вечернее и ночное время суток, чтобы не мешать проезду автомобилей.
Фото: группа Вконтакте «Администрация города Керчь»