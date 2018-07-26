В Керчи начали восстанавливать район Аршинцево

В Керчи начали восстанавливать район Аршинцево

Работы по восстановлению города наконец-то добрались до района Аршинцево. Начало работ началось возле Керченского Дворца культуры «Корабел» со снятием плитки времен Советского Союза.

Работы по восстановлению проводит МУП МОГОК РК «КП Аршинцево» в рамках исполнения обязательств по договору с генподрядчиком компанией ООО «СК Мегаватт».

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КерчьИНФО напоминает, что недавно на трассе Шоссе Героев Сталинграда возле остановки «Телецентр» появилась разметка.

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