В Керчи начали восстанавливать район Аршинцево

Работы по восстановлению города наконец-то добрались до района Аршинцево. Начало работ началось возле Керченского Дворца культуры «Корабел» со снятием плитки времен Советского Союза.
Работы по восстановлению проводит МУП МОГОК РК «КП Аршинцево» в рамках исполнения обязательств по договору с генподрядчиком компанией ООО «СК Мегаватт».
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КерчьИНФО напоминает, что недавно на трассе Шоссе Героев Сталинграда возле остановки «Телецентр» появилась разметка.