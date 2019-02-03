В Керчи началось голосование за территорию, подлежащую реконструкции в этом году

С сегодняшнего дня началось Интернет-голосование по отбору территорий для участия в программе «Формирование современной городской среды». О его старте сообщил глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН в социальной сети «Facebook».

Администрация города Керчи отобрала три варианта для голосования: сквер «Аленка», сквер у морвокзала и сквер у кинотеатра «Украина». Свой выбор в администрации города пояснили тем, что основное финансирование в этом году будет направлено на вторую очередь реконструкции Комсомольского парка.

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«Вершите судьбу общественной зоны, которой в 2019 году предстоит стать комфортной. Проявите активность! Отдайте свой голос за дальнейшее благоустройство Керчи. От каждого из вас зависит важное решение, какой именно общественной зоне подарить новую жизнь. Наш город — наше решение!» — пишет БОРОЗДИН.

Итоги голосования будут доступны 18 февраля.