В Керчи началось строительство нового жилого комплекса

На огороженном участке в районе БАМа начались работы по строительству нового жилого комплекса.

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Участок огородили примерно месяц назад возле улицы Блюхера, дом 17, а строительные работы начались в начале октября.

На данный момент на месте будущих домов идут подготовительные работы для строительства. На месте работает экскаватор.

Предполагается, что строительство жилого комплекса будет идти вплоть до 2023 года.

КерчьИНФО напоминает, что в этом же районе на данный момент идёт строительство дома для депортированных. Данный дом планируют сдать в эксплуатацию к концу 2018 года.

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