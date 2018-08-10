В Керчи началось строительство полноразмерного футбольного поля

Сегодня, 10 августа, в рамках инвестиционного проекта на базе спортивного клуба «Планета ПРОСПОРТ» начался первый этап создания полноразмерного футбольного поля. Новая площадка для игры в футбол расположится на старом поле возле Стадиона им. 50-летия Октября, которое уже давно превратилось в пустырь.

На данный момент строители только приступили к работе, на территории работает землеройная техника, первый этап строительства предполагает создание новой ливневки. Как рассказали журналистам КерчьИНФО в администрации клуба, для нового футбольного поля сделают искусственное покрытие по всем стандартам FIFA. Помимо игровой зоны, на поле установят трибуны, также в планах – административно-бытовое здание.

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Напомним, что данный инвестиционный проект был единогласно одобрен в сентябре 2016 года членами Совета по улучшению инвестиционного климата республики Крым. По задумке владельца спортивного клуба Олега КРИШТАЛЬ, кроме большого футбольного поля, проект будет также включать 2 поля для мини-футбола, спортивный универсальный зал, бассейн и крытый комплекс с теннисными кортами.

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Благодаря такому расширению, спортклуб сможет обеспечить регулярное пополнение городской казны за счет налогообложения и, конечно, создаст новые рабочие места. Также в рамках соцпрограммы будет предоставляться время для бесплатных занятий детского клуба, профильных спортивных федераций и людей с ограниченными физическими возможностями.

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