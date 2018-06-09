В Керчи начался «сезон пожаров»

В конце весны — начале лета в Керчи (как и во всем Крыму) начался уже ставший традиционным пожароопасный период. Об этом жителей и гостей полуострова неоднократно предупреждало МЧС республики.
Как рассказали журналистам КерчьИНФО в керченском отделении ведомства, среднее количество возгораний за сутки в городе — 10. Чаще всего горит сухая трава.
Так, сегодня возгорания произошли сразу в нескольких районах города: на ул. Чкалова (неподалеку горгаза), рядом с ЗЖБИ, а также на улице Глухова.
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Керченские спасатели обращаются к жителям и гостям города и просят выполнять простые правила пожарной безопасности:
- не разводить костры в лесных массивах и на берегах рек, возле дорог или на пустырях;
- не бросать на землю горящие спички, окурки, не вытряхивать из курительных трубок горячую золу;
- не использовать пиротехнические изделия;
- не оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал;
- не заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, не выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также нельзя курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;
- не оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
- не выжигать траву на полях, на полянах и под деревьями.