В Керчи начался второй этап «Вахты памяти»

Вчера в Керчи начался второй этап Вахты Памяти «Крым фронт – Аджимушкай-Эльтиген 2018».

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Поисковые работы проводятся по местам боев керченско-эльтигенской десантной операции. Все работы проходят при поддержке Восточно-Крымского Историко–Культурного Музея-заповедника в лице Генерального директора Т.В.УМРИХИНОЙ, а также при поддержке керченского регионального отделения партии «Единая Россия» в лице Л.В. ЩЕРБУЛЫ.

Также, в «Вахте Памяти» принимают участие крымские поисковые отряды ВППО «Крымский рубеж» ДОСААФ России в Республике Крым и другие.

Основная работа поисковых отрядов, это поиск и захоронение погибших и пропавших без вести солдат в годы Великой Отечественной войны.

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