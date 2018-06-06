В Керчи начнет работать программа по переселению из аварийного жилья

В городе состоялась встреча Сергея БОРОЗДИНА и жителей домов по ул. Айвазовского. В ходе собрания глава администрации сообщил, что вскоре в Керчи заработает программа по переселению из аварийного жилья. Об этом пишут на официальном сайте Керченской городской администрации.

Вообще говоря, главной темой встречи являлся вопрос о строительстве на придомовой территории (в непосредственной близости с жилыми домами) нового восьмиэтажного здания.

Дело в том, что территория для застройки небольшая и при реализации проекта дома будут стоять вплотную друг к другу. В связи с этим жители микрорайона выразили Сергею БОРОЗДИНУ свои опасения по поводу состояния своих домов: ветхие трехэтажки могут не выдержать масштабных строительных работ (по словам местных жителей, строились эти дома еще в довоенное время).

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Как рассказал Сергей БОРОЗДИН, земельный участок здесь был выделен еще в украинский период, тогда же были оформлены и все документы. Однако администрация Керчи выступила против данного строительства.

Глава администрации порекомендовал керчанам написать коллективное письмо в управление ЖКХ с просьбой рассмотреть вопрос о признании домов аварийными, а также создать инициативную группу, которая будет получать актуальную информацию по данному вопросу от городской администрации.

Также чиновник рассказал жителям микрорайона о том, что уже в этом году в Керчи начнет работу масштабная программа по переселению из аварийного жилья.

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